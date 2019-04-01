РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 апр. В подмосковном Подольске жители округа задолжали более 530 миллионов рублей за капитальный ремонт с мая 2014 года, сообщил на пресс-конференции замглавы администрации по ЖКХ Владислав Лукьяненко.

В понедельник в администрации Подольска состоялась пресс-конференция «О проводимой работе в Подольске по взысканию задолженности за взносы на капитальный ремонт» с участием Лукьяненко, заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Александра Захарова, председателя комитета по ЖКХ администрации округа Ильи Скоморохова и других.

«На территории Подольска (с мая - ред.) 2014 года проводится госпрограмма капитального ремонта. В ней от горокруга участвуют около 1,6 тысяч многоквартирных домов. Для того, чтобы она работала, а дома ремонтировались качественно, закон предусматривает обязанность собственников оплачивать данную услугу. Отмечу, что по состоянию на 12 марта текущего года, собственники как жилых, так и нежилых помещений в Подольске задолжали около 530,5 миллионов рублей», – сказал Лукьяненко.

По словам Захарова, в связи с тем, что задолженность собственников по взносам за капремонт начало значительно увеличиваться, Фондом было принято решение об организации мероприятий по снижению долгов.

«В частности, мы перешли на работу с единым платежным агентом ООО «МосОблЕИРЦ» по начислению, сбору и обработке взносов, а с февраля 2019 года в Подольске для взыскания долгов за прошедшие периоды Фонд капремонта заключил договор с ООО «Жилищник-ПРО», специализирующейся на взыскании задолженностей», – пояснил Захаров.

Он отметил, что теперь задолженность за капитальный ремонт, которая образовалась ранее 2018 года, будет взыскивать данная компания. Причем в настоящее время с должниками проводится разъяснительная беседа, а компания готова предоставить рассрочку платежей. В случае, если злостные неплательщики не начнут погашать заложенность, то ООО «Жилищник-ПРО» будет взыскивать долг через суд.

«Мы открыты для диалога и ответим на все вопросы. Обратиться к нам жители могут по телефону: 8(495)221-29-15 или отправив обращение на почту: 2212915@fkr-mosreq.ru», – добавила заместитель гендиректора ООО «Жилищник-ПРО» Наталья Михалева.