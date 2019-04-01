РИАМО - 1 апр. В подмосковном Серпухове на полигоне твердых коммунальных отходов «Лесная» установили второй факел для утилизации свалочного газа, а в ходе работ по рекультивации полигона «Кучино» в Балашихе завершены работы по формированию тела полигона на двух секторах из восьми, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Минэкологии продолжает контролировать ход работ по дегазации и рекультивации полигонов ТКО на территории Московской области. В рамках работ по дегазации полигона «Лесная» в Серпухове установлен второй факел для утилизации свалочного газа. На сегодняшний день на объекте сооружено уже 2,2 тысячи погонных метров горизонтальных трубопроводов, обвязана 21 газосборная скважина», — говорится в сообщении.

Специалисты ведомства также проводят работу по государственной экологической экспертизе проектов рекультивации закрытых полигонов Московской области. Проведено итоговое заседание экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Проект реконструкции с последующей рекультивацией полигона ТКО «Шатурский». Проектная документация признана соответствующей экологическим требованиям.

«По графику идет и рекультивация полигона «Кучино» в городском округе Балашиха. Полностью завершены работы по формированию тела полигона на двух секторах из восьми. Ведутся работы по обвязке 25 пробуренных газосборных скважин», — уточняется в сообщении.

Прошли общественные слушания по проектам рекультивации полигонов «Часцы» (Одинцовский округ), «Съяново» (Серпухов) и «Каурцево» (Наро-Фоминский городской округ).

Ранее Минэкологии Подмосковья выделили 22,1 миллиона рублей на изыскательские работы на закрытом полигоне «Левобережный» в Химках. Как отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин, изыскательские работы планируется завершить в течение двух месяцев.

С 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами, частью которой является раздельный сбор мусора. Современные комплексы по сортировке и переработке отходов уже работают в Рошале, Зарайске и Серебряных Прудах. До конца года в регионе планируется ввести в эксплуатацию еще девять таких предприятий.

В течение нескольких лет в Московской области также построят четыре современных завода по термическому обезвреживанию отходов с попутной выработкой электроэнергии.