РИАМО - 1 апр. Подстанция «Хованская» станет самым крупным питающим центром в Троицком и Новомосковском административных округах и даст мощный импульс развитию присоединенных территорий Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭСК».

«Мощность новой подстанции составит 700 МВА, при этом на сегодняшний день суммарная трансформаторная мощность всех действующих высоковольтных подстанций на территории ТиНАО составляет 1431 МВА. Таким образом, прирост мощности составит почти 50%», – отмечается в сообщении.

Реализация проекта направлена на комплексное обеспечение электрической энергией активно развивающейся инфраструктуры и качественное, на совершенно новом уровне, электроснабжение потребителей.

Ввод в эксплуатацию питающего центра позволит обеспечить технологическое присоединение целого ряда социально значимых и жилых объектов: медицинского комплекса с родильным домом в поселке Коммунарка, станции метро «Столбово», комплексной жилой застройки в поселениях Сосенское и Филимонковское. Суммарная мощность данных объектов составит 103,4 МВт.

В новом энергообъекте будут применены цифровые технологии с учетом современных требований обеспечения надежности электроснабжения потребителей, управляемости и наблюдаемости за технологическим процессом передачи электроэнергии.

В настоящий момент завершена установка основного силового оборудования на подстанции: смонтированы четыре автотрансформатора, два – мощностью по 250 МВА каждый и два – по 100 МВА.

Сооружены открытые распределительные устройства класса напряжения 220 кВ и 110 кВ. Благодаря использованию передовых технологий, в том числе систем автоматической диагностики оборудования, эксплуатация объекта будет обходиться приблизительно на 15% дешевле менее современных аналогичных подстанций.

«Подстанция «Хованская» даст мощный импульс развитию присоединенных территорий Москвы. Она обеспечит качественное и надежное электроснабжение Новомосковского округа, создаст благоприятные условия для активного развития энергетической инфраструктуры в ТиНАО, обеспечит резерв мощности для новых потребителей на ближайшие 15-20 лет», – подчеркнул генеральный директор ПАО «МОЭСК» Петр Синютин.

Завершение строительства и запуск в эксплуатацию энергобъекта запланированы на 2019 год, подытожил он.