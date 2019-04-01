РИАМО – 1 апр. Более 180 информационных табло в Москве рассказывают водителям об ограничениях на дорогах на востоке города, которые действуют по 6 апреля из-за закрытия участка Сокольнический линии метро, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.‏

«На востоке из-за закрытого участка «красной» ветки метро очень много ограничений. Водителям в помощь подсказки на восьми мобильных табло (на съезде со МКАД на Щелковское шоссе оно тоже есть). И все 175 стационарных табло Москвы до субботы будут говорить об изменениях в движении», – говорится в сообщении.

С 30 марта и по 5 апреля включительно в связи со строительством Большой кольцевой линии метро закрыт участок Сокольнической ветки между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского». В связи с этим до утра 6 апреля в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменилась схема движения для обеспечения приоритетного проезда городского транспорта.

На время ограничений также недоступны платные парковки на участках улиц Краснопрудная, Новорязанская, Краснобогатырская, Преображенский Вал и на дублере Большой Черкизовской улицы. Водителей просят отказаться от поездок на автомобилях в район перекрытий, планировать свой маршрут заранее и оставлять машины только в разрешенных для этого местах.