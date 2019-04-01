РИАМО – 1 апр. Для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные весенним половодьем, на территории Московской области создана группировка сил и средств в количестве более 46 тысяч человек личного состава и около 9 тысяч единиц техники, а также свыше 300 плавсредств, говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ.

В целях отслеживания паводковой обстановки, проведения оперативных мероприятий, организации контроля и оказания помощи органам местного самоуправления, запланирована работа 62 оперативных групп.

«Контроль за гидрологической обстановкой в Подмосковье ведется круглосуточно – сбор информации осуществляется с 34 гидропостов, расположенных на реках и водоемах. Кроме этого, ведется съемка паводкоопасных участков Московской области с помощью системы космического мониторинга. По этим снимкам производится оценка состояния ледового покрытия на крупных реках, а также производится мониторинг паводкоопасных участков», – говорится в сообщении.

По данным многолетних наблюдений, в зоны подтопления ориентировочно могут попасть 106 населенных пунктов в 30 муниципальных образованиях Московской области с общим количеством более 5 тысяч жилых домов и населением до 12 тысяч человек.

С апреля по май, когда подъем уровня воды на водных объектах наиболее опасен, существует вероятность подтопления части территорий городских округов: Дмитровский, Дубна, Истра, Кашира, Коломенский, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Люберцы, Наро-Фоминский, Ступино, Озеры, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Рошаль, Серебряные Пруды, Шаховская, Чехов, Клин, Можайский, Богородский, Талдомский, Серпухов, Щелково; муниципальных районов: Волоколамский, Воскресенский, Лотошинский, Одинцовский, Раменский.

В зону возможного подтопления попадает автомобильный низководный переливной мост через реку Вобля, между населенными пунктами Фруктовая и Белоомут городского округа Луховицы. Для обеспечения транспортного сообщения, в случае возможных переливов автомобильных дорог, спланировано применение плавающего транспортера от Тульского спасательного центра МЧС России и двух автомобилей повышенной проходимости для перевозки населения. Объездной путь – свыше 120 километров.

Также вероятны подтопления 10 участков подъездных дорог к автомобильным мостам в Дмитровском и Коломенском округах, Воскресенском районе, городских округах Истра, Чехов, Серебряные Пруды, Шаховская. Все автомобильные дороги и мосты имеют объездные пути.

На случай эвакуации населения с территорий, которые могут подвергнуться возможным подтоплениям, в муниципальных образованиях Московской области спланировано 255 стационарных пунктов временного размещения, способных принять до 110 тысяч человек.

На сегодняшний день подтопленных населенных пунктов и автомобильных дорог на территории региона нет.

Весеннее половодье 2019 года ожидается близким к норме по максимальным уровням и местами ниже. В верховьях Оки его начало пришлось на вторую половину марта и стало более продолжительным, чем половодье 2018 года. По данным Росгидромета, запасы воды в снежном покрове на большей части территории Московской области преимущественно близки к норме. В бассейнах основных рек Московской области запасы воды в снежном покрове составляют до 87% от нормы.