РИАМО - 1 апр. Московское областное УФАС России постановило включить сведения в отношении ООО «ИЛМИ» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Подмосковное УФАС рассмотрело сведения, представленные ПАО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз». Бюро в установленный законом срок направило в адрес ООО «ИЛМИ» проект контракта.

«В регламентированный срок ООО «ИЛМИ» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем конструкторскому бюро поступило уведомление об уклонении ООО от заключения контракта на поставку машины гибочной металлообрабатывающей», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания «ИЛМИ» не доказала, что имеет объективные причины для неподписания проекта контракта в установленный срок. По итогам рассмотрения полученных материалов ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ИЛМИ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.