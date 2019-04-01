РИАМО - 1 апр. Строительство жилого комплекса на месте долгостроя, который многие годы портил облик столичного района Орехово-Борисово, планируется завершить в сентябре нынешнего года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Строительство первого корпуса ЖК «Орехово-Борисово» началось в декабре 2016 года. Полностью завершить весь объем работ по строительству жилого комплекса и наземного паркинга, а также осуществить комплексное благоустройство территории планируется в III квартале 2019 года», – сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

ЖК «Орехово-Борисово» по адресу: улица Генерала Белова, 28 является примером комплексного подхода к созданию комфортной городской среды. Проектом предусмотрено строительство трех жилых корпусов переменной этажности (11-25 этажей), паркинга на 650 машино-мест, а также создание единого благоустроенного общественного пространства с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха. Инвестором строительства выступает компания «РГ-Девелопмент».