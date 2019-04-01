РИАМО - 1 апр. К 2022 году для жителей столичного района Теплый Стан частный инвестор построит спорткомплекс с бассейном, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Земельный участок в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы с начальной ценой годовой аренды в размере 1,5% от кадастровой стоимости участка реализован на торгах для строительства спортивного комплекса. Общая площадь участка составляет 0,31 гектара», – говорится в сообщении.

По результатам торгов на право заключения договора аренды земельного участка в районе Теплый Стан, расположенного по адресу: Ленинский проспект, владение 125, корпус 5, определен победитель. Им стало ООО «Московское Строительное Управление», предложившее наибольшую цену – 12,8 миллиона рублей»

К разработке концепции будущего спорткомплекса планируется привлечь архитектурное бюро Speeсh. С инвестором будет заключен договор аренды сроком на 2 года и 8 месяцев.

«За это время арендатору необходимо реализовать проект строительства спортивного комплекса на земельном участке, принадлежащем городу», – резюмируется в материале.