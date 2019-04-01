РИАМО - 1 апр. Оформление партии аквариумных рыбок из Сингапура приостановили в международном аэропорту «Домодедово», говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В аэропорту «Домодедово» на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Домодедово-Карго» было приостановлено оформление партии аквариумных рыбок в количестве 3208 штук, поступившей из Сингапура по разрешению Россельхознадзора в сопровождении ветеринарного сертификата и авианакладной», - отмечается в материале.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: представленный ветеринарный сертификат не имеет номера; название ветеринарного сертификата указано некорректно. Груз возвращен грузоотправителю.