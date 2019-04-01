РИАМО - 1 апр. Москомэкспертиза согласовала проведение работ по оснащению локальной системой безопасности и мониторинга пешеходного перехода «Марксистский 5-й» в Таганском районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Модернизация и постоянное обновление подземных пешеходных переходов обеспечивает оперативное реагирование правоохранительных органов на экстренные и чрезвычайные ситуации. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект оснащения подземного пешеходного перехода, пересекающего Волгоградский проспект у дома 1, программно-техническим комплексом локальной системы безопасности и мониторинга», – заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках проекта предполагается оснащение более чем 60-метрового подземного пешеходного перехода системами сбора и обработки информации, телевизионного наблюдения, автоматической пожарной и охранной сигнализациями, системами оповещения и управления эвакуацией, а также технологической безопасности, электроснабжения, технологиями контроля управления доступом и передачи данных.

Кроме того, система наблюдения будет обеспечивать круглосуточный видеоконтроль за пешеходной зоной и критическими элементами пешеходного перехода, осуществлять видеорегистрацию обстановки, а также совершать анализ изображений и взаимодействие с другими системами для более полного информирования о развитии событий.