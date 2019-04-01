РИАМО - 1 апр. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила увеличить число детских психологов в школах для более эффективного урегулирования конфликтов.

В 2018 году в адрес Мишоновой поступило 137 обращений (в 2017 году – 117). В числе причин конфликтов – неуважение прав учащихся, проявление непрофессионализма педагогов, нарушение педагогической этики, отсутствие индивидуального подхода и предвзятое отношение к ребенку, хамство. Были зафиксированы случаи конфликтов между детьми с причинением телесных повреждений на уроках, на переменах, на территории образовательной организации, факты совершения тяжких и особо тяжких преступлений учащимися в период нахождения в школе.

«В этой связи, считаю, необходимо увеличить численность школьных психологов, серьезно подойти к критериям оценки их профессионализма, эффективности работы, способности разрешать конфликтные ситуации и работать с «трудными» подростками», – написала Мишонова в докладе о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Московской области в 2018 году, опубликованном в газете «Подмосковье сегодня».

При этом, как уточняется в докладе, большая часть конфликтов могла бы быть своевременно урегулирована, но педагоги и администрация образовательных организаций зачастую скрывают их, не принимают меры к их разрешению. Ситуация нередко усугублялась публичными «разбирательствами», выносилась на суд класса, администрации школы, родительской общественности. Это противоречит праву обучающегося на уважение своего человеческого достоинства.

Анализ обращений данной тематики показал, что увеличение количества школьных конфликтов связано в том числе с падением авторитета учителя в глазах детей и родителей. Одна из мер для борьбы с этим – объявленный уполномоченным конкурс «Любимый учитель», цель которого – повысить статус педагога, вернуть уважение к его труду, поднять престиж профессии в обществе.

Мишонова также предложила усилить информационную политику для повышения престижа учителей.

«Ввиду того, что конфликтные ситуации в образовательных организациях все чаще попадают в поле зрения СМИ, считаю целесообразным усилить информационную политику, направленную на освещение лучшего педагогического опыта, передовых педагогических практик в Подмосковье, возрождение авторитета педагога», – уточнила уполномоченный.