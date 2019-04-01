РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 апр. Волонтеры НКО «Мой чистый город» передали детскому саду №31 «Крепыш» в подмосковном Королеве пленку для ламинирования, приобретенную на экобаллы в ходе проекта по сдаче сортированных отходов, сообщил «РИАМО в Королеве» волонтер движения Андрей Беляков.

В текущем году стартовал второй сезон проекта «Зеленый марафон», в ходе которого жители города могут сдавать сортированные отходы и получать за это экобаллы, которые, в свою очередь, можно потратить на покупку товаров у партнеров акции, а также на оплату услуг ЖКХ.

«Состоялось вручение приобретенных за экобаллы товаров детскому саду №31 «Крепыш», ставшему вице-чемпионом прошлого сезона, мы передали детскому саду пленку для ламинирования. К тому же, у нашего проекта появился новый партнер – языковая школа Skyeng, установившая призы для участников второго сезона. Среди призов бесплатные занятия и скидки на уроки. К проекту также присоединились детский сад №17 и школа №3», – сказал Беляков.

Городской мусор может из проблемы стать ресурсом для улучшения условий жизни, ведь 80% возможно превратить в ценное сырье. По оценкам экспертов GreenPeace, город с населением в 250 тысяч человек может получать ежегодно один миллиард рублей дополнительных средств при глубокой сортировке бытовых отходов в домохозяйствах.

В рамках данного подхода в Королеве НКО «Мой чистый город» реализует ряд проектов по превращению мусора в дополнительные ресурсы для городского здравоохранения и образования. Проект получает все более активную поддержку со стороны социально ответственных компаний, что позволило увеличить призовой фонд второго сезона до 200 тысяч экобаллов.

Принять участие в проекте НКО «Мой чистый город» может каждый, подробности можно узнать по телефону: 8(966)324-87-58, на странице https://vk.com/korolevfriends2017 в соцсети «ВКонтакте» или на сайте www.мой-чистый-город.рф.