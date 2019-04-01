РИАМО – 1 апр. За прошедшую неделю Госадмтехнадзор Подмосковья помог привести в порядок 68 дворовых участков территорий, на которых размещаются контейнеры для мусора, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторы Госадмтехнадзора помогли устранить нарушения установленных норм и правил чистоты, порядка и благоустройства. Так, за прошедшую неделю в регионе приведено в порядок 68 дворовых участков территорий, на которых размещаются контейнеры и бункеры для твердых бытовых отходов (ТБО)», – говорится в сообщении.

По итогам надзорной деятельности сотрудников ведомства, в частности, приведены в порядок 21 контейнерная площадка в городском округе Клин и семь – в Волоколамске.

Инспекторы надзорного органа выписали 31 предупреждение. Это значит, что в этих случаях замечания были устранены без штрафных санкций.