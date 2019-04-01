РИАМО - 1 апр. Неизвестный с ножом напал на мужчину в Москве, потерпевшего доставили в больницу, ведется расследование, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Так, 30 марта в 23:47 в службу «02» из медицинского учреждения поступила телефонограмма о поступлении к ним с адреса: Новочеркасский бульвар, дом 36, с колото-резаным ранением передней брюшной стенки мужчины 1991 года рождения, который был госпитализирован в медицинское учреждение.

«Установлено, что 30 марта в 21:30 в неустановленном месте неизвестный предметом, похожим на нож, причинил указанное ранение потерпевшему, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Следователем следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).