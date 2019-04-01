РИАМО - 1 апр. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Центральной базой авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана», в отношении ООО «Компания Современные Решения» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку мультимедиа системы.

«В связи с нарушением ООО «Компания Современные Решения» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – отмечается в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Компания Современные Решения» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.