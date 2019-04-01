РИАМО - 1 апр. В Московском академическом художественном лицее мужчина украл статуэтку собаки, с заявлением в полицию обратилась студентка, изготовившая статуэтку, сообщается на сайте МВД РФ.

«В полицию с заявлением обратилась 18-летняя студентка одного из столичных вузов. Она рассказала, что неизвестный мужчина из холла художественного образовательного учреждения на Крымском Валу похитил изготовленную ею статуэтку собаки», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемого в краже позже задержали. Им оказался 53-летний житель столицы. Со слов злоумышленника, ему очень понравился представленный экспонат. Воспользовавшись моментом, он положил статуэтку в портфель и ушел. В настоящее время похищенное возвращено хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.