РИАМО – 1 апр. Свыше шести тысяч кубометров мусора собрали активисты в ходе акции «Спасай планету» в Подмосковье, мероприятие является частью партийного проекта «Молодой гвардии», говорится в сообщении пресс-службы региональной организации.

«В минувшие выходные, в Международный день защиты Земли активисты «Молодой Гвардии» запустили акцию «Спасай Планету» в 27 муниципалитетах Подмосковья. Суть данного флешмоба заключалась в том, чтобы сфотографировать загрязненную территорию, убрать и сделать фотографию «после», – отмечается в сообщении.

В результате слаженной работы активистов были очищены территории в 27 муниципалитетах региона.

«За пару часов работы участниками акции было собрано более 6,5 тысяч кубометров мусора», – уточняется в материале.

Активисты МГЕР отмечают, что регулярные акции по санитарной очистке территории от накопившегося за зиму бытового мусора помогают оказывать реальную практическую помощь окружающей природе, способствуют объединению инициативы власти и общественности в деле защиты окружающей среды от последствий негативной деятельности человека.