РИАМО - 1 апр. Самыми теплыми днями в столице на текущей неделе станут 3 и 4 апреля, осадки в городе ожидаются 1 и 5 апреля, сообщается на сайте «Метеовести».

Март простился с жителями Европейской России по-настоящему майской погодой. Но сейчас погода начала резко портиться. Затормозил продвижение весны холодный атмосферный фронт. В понедельник его облачные поля накроют всю северную половину Русской равнины. Однако ненастье не будет долгим.

«Пик потепления (в Москве - ред.) – после полудня около плюс 10 градусов – придется на среду-четверг», – говорится в сообщении.

Осадки в городе ожидаются 1 и 5 апреля. В эти дни будет и прохладнее – до плюс 5 градусов.