РИАМО - 1 апр. В подмосковном Орехово-Зуеве госпитализировали мужчину 1962 года рождения, позже по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью поступившему задержали местного жителя 1992 года рождения, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

Пострадавшего госпитализировали 31 марта с улицы Урицкого.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД гражданин 1992 года рождения, зарегистрированный по адресу: Орехово-Зуево, проезд Бондаренко, дом 2», – сказал собеседник агентства.

По его словам, преступление совершено из хулиганских побуждений, на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».