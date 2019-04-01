РИАМО - 1 апр. В Московской области до конца апреля продлили социальную ипотеку для учителей, сертификат на приобретение жилья по программе смогут получить 90 специалистов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека» продлен до конца апреля. Это связано с высоким интересом к участию в программе», – рассказала Забралова.

По ее словам, всего в этом году получить сертификат на приобретение жилья по программе смогут 90 специалистов.

«На сегодняшний день принято 123 заявления, в их числе свыше 50 учителей, более 20 молодых педагогов и более 40 – воспитателей. Программа пользуется популярностью, поэтому мы решили продлить прием заявок еще на месяц. Мы видим, что эта мера поддержки действительно эффективна», – рассказала Забралова.

Она также добавила, что ежегодно расширяется перечень специалистов, которые могут на нее претендовать. В прошлом году в программе начали участвовать воспитатели, а с этого года – учителя биологии и физики, а также молодые учителя.

Программа работает в регионе с 2016 года.