РИАМО – 1 апр. Диплом финалиста III Всероссийского фестиваля школ детского телевидения получила 14-летняя ученица школы №1 подмосковного Реутова Екатерина Калинчук, сообщил в понедельник глава городского округа Станислав Каторов.

«Реутовская восьмиклассница Екатерина Калинчук завоевала награду в самой престижной номинации «Телеведущий» III Всероссийского фестиваля школ телевидения, который завершился накануне в Сочи. Крупнейший медиафорум страны собрал более 200 участников, занятых в сфере детско-юношеских медиа, и наши земляки стали одними из лучших», – сказал Каторов

По данным Реутовского информагентства, юные корреспонденты из восьми городов России проходили мастер-классы, снимались в ток-шоу и создавали собственные проекты. Реутов представляли учащиеся гимназии, лицея и двух городских школ. В рамках фестиваля проходил конкурс по нескольким номинациям.

На фестивале Екатерина Калинчук вместе с учащимся лицея Реутова Данилой Орловым прошли жесткий кастинг и были выбраны в качестве телеведущих спецпроекта. Также прошла отбор и сняла свой собственный сюжет о фестивале воспитанница гимназии Надежда Бабкова. А ученица школы №1 Анастасия Елисеева принимала участие в подготовке кулинарного шоу.

По словам руководителя детской школы телевидения в Реутова Владислава Момата, само участие в престижном фестивале уже было большой удачей.

«Мы представляли не только наш родной Реутов, но и все Подмосковье. Нашими соперниками были ребята из таких крупных городов, как Уфа, Казань, Иркутск, Ульяновск, Новосибирск, Сочи, Курс. Мы чувствовали поддержку наших земляков и у нас все получилось!» – отметил Момат.

Через два месяца ребятам из Реутова предстоит участие в Международном фестивале «Включайся!», который пройдет в Москве.

Школа телевидения существует в Реутове с 2015 года. Юные журналисты регулярно снимают еженедельные выпуски «Мобильных новостей», ведут Instagram-аккаунт и группу в соцсети «ВКонтакте».