РИАМО - 1 апр. Актер Иван Охлобыстин рассказал, что прощает назвавшего его идиотом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, ранее звезда «Интернов» записал шуточное видео в поддержку политика, на что тот отреагировал резко, сообщает Газета.ru.

«Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Ишь как власть чарует. Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности», – написал Охлобыстин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Охлобыстин также добавил, что шуточное видео они записали в «поддержку» комика на выборах, такой реакции на него они не ожидали. При этом актер сказал, что прощает Зеленскому оскорбление и понимает, что шоумен находится в сложной ситуации и не всегда может держать себя в руках.

«Чего бы там ни было, Зеленский наш друг. Даже если все плохо сложится, он тем же другом останется. И мы найдем способ защитить его, даже ценой своей жизни. И он знает, что это так», – заключил Охлобыстин.

Шуточное видеообращение появилось на YouTube за два дня до выборов президента на Украине. Российские актеры выступили с поддержкой Зеленского. Охлобыстин изъявил желание стать патриархом Украины, так как во власти страны теперь могут быть «свои люди», а актер Михаил Пореченков попросил сделать его министром обороны.

«В этих просьбах видна отсылка к сериалу «Слуга народа», где герой Зеленского Василий Голобородько, став президентом, сделал министрами своих знакомых», – уточняется в материале.

Кроме того, мужчины в видеообращении выкрикивали лозунги «Крым наш!», «Все наше» и «Только Зеленский!».

Отреагировав на этот ролик, Зеленский заявил, что ему неясны цели россиян, он предположил, что им могли заплатить за участие в съемке. Кандидат в президенты назвал авторов ролика идиотами.