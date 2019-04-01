РИАМО - 1 апр. В среду, 3 апреля, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области состоится пресс-конференция «Об итогах совместной работы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Московской области в 2018 году и задачах на 2019 год».

В мероприятии примут участие:

- главный судебный пристав Московской области - руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области Николай Коновалов;

- уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

В ходе пресс-конференции будут освещены вопросы, посвященные исполнению судебных решений по взысканию алиментных платежей и иных судебных решений, связанных с воспитанием детей.

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