РИАМО - 1 апр. В городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа из квартиры с колото-резаным ранением госпитализировали мужчину 1987 года рождения, позже подозреваемого в преступлении – жителя Калуги – задержали, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавшего госпитализировали с адреса: Апрелевка, улица Комсомольская, дом 10. Мужчина зарегистрирован в Омской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД гражданин 1980 года рождения, зарегистрированный по адресу: Калуга, улица Новая, дом 9, ранее судимый по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража» – ред.)», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».