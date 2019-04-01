РИАМО - 1 апр. В столице в марте выпало 117% от месячной нормы осадков, а в подмосковных Черустях - 189% от месячной нормы, меньше всего осадков в Московской области выпало в Серпухове – 83% от нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Март в Москве выдался теплее обычного на 2,8 градуса, если судить по опорной метеостанции, ВДНХ. Средняя суточная температура составила 0,6 градуса. Хотя по ощущениям в марте было не слишком тепло. Часто усиливался ветер, было пасмурно, и шли осадки. Осадков в марте выпало 39,7 миллиметра (ВДНХ), что составляет 117% от месячной нормы», — говорится в сообщении.

Самая холодная ночь была 2 марта – температура составила минус 12,1 градуса. Самым теплым стало 31 марта – 14,7 градуса. Высота снега в столице в начале месяца достигала 31 сантиметра (3 и 4 марта). К концу марта его осталось всего 2 сантиметра.

«Если сравнивать другие районы города, то теплее всего погода была в его центральной части. В районе Балчуга средняя месячная температура в марте составила 1,6 градуса, это выше нормы на 3,2 градуса. Осадков больше всего выпало в районе МГУ, 42,9 миллиметра, или 130% от месячной нормы. А по высоте снежного покрова в начале месяца лидировал северо-запад столицы. В районе Тушино сугробы достигали 43 сантиметров», — добавляется в сообщении.

Средняя месячная температура в Подмосковье ниже всего оказалась в Черустях – минус 0,5 градуса, но это выше нормы на 2,9 градуса для восточных районов региона. В Серпухове средняя температура составила 0,2 градуса, это на 3,1 градуса выше климатической нормы.

«На юге области (Серпухов) выпало наименьшее количество осадков, 83% от месячной нормы, или 22,5 миллиметра. А чаще всего шли осадки в Черустях, почти две месячные нормы (189%), то есть 52,9 миллиметра. Здесь отмечен и самый сильный мороз – минус 18,4 градуса», — уточняется в сообщении.

Самая высокая температура в Подмосковье была зафиксирована в Можайске – плюс 15 градусов 31 марта.

В марте высота сугробов в Московской области достигала 40-47 сантиметров. Меньше всего снежный покров был в Серпухове – 30 сантиметров. К концу месяца снега почти не осталось не только в столице, но и в Подмосковье.