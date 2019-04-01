РИАМО – 1 апр. Московский кредитный банк (МКБ) обновил линейку расчетно-кассового обслуживания, пакеты подойдут как начинающим предпринимателям, так и компаниям с высокой финансовой активностью, открытие и обслуживание счета начинается от нуля рублей в месяц в зависимости от выбранного тарифа, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«В каждый из пакетов входит набор основных сервисов и услуг МКБ: платежи, операции с наличными, специальный продукт для клиентов, осуществляющих ВЭД (внешнеэкономическая деятельность – ред.), моментальный выпуск корпоративной карты Visa Instant Issue, предоставление справок и выписок, а также доступ к онлайн-банку», - говорится в сообщении.

Стоимость обслуживания меняется в зависимости от выбранного тарифа. Пакет «Легкий», например, подойдет начинающему бизнесу, совершающему до четырех платежей в месяц. Этот пакет предполагает бесплатное открытие и ведение счета, бесплатные межбанковские переводы и бесплатный выпуск корпоративной карты.

«Мы предложили малому и среднему бизнесу универсальную тарифную сетку, в которой каждый наш клиент – от начинающего ИП до активно развивающейся компании – найдет оптимальные для себя условия. Все наши тарифы абсолютно прозрачны, без «звездочек». Выгодные пакеты в сочетании с высокой скоростью и качеством обслуживания делают наш продукт привлекательным и конкурентным. Для открытия счета даже не потребуется обращаться в отделение – наш представитель сам приедет к вам со всеми документами. В ближайшее время мы дополним пакеты рядом новых услуг, в том числе привлекательными процентами на остаток по счету», - отметил начальник управления развития сегмента малого и среднего бизнеса МКБ Александр Зуев.

ПАО «Московский кредитный банк» — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком России.