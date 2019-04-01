РИАМО - 1 апр. На юге столицы в Даниловском районе построят храмовый православный комплекс площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, сейчас на участке находится склад церковной утвари, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Ранее градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром столицы, согласилась предоставить земельный участок по адресу: улица Автозаводская, владение 23, строение 277 (ЮАО) для проектирования и строительства православного храмового комплекса.

«Участок ориентировочной площадью 0,5 гектара планируется предоставить в безвозмездное пользование религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский Патриархат) сроком на девять лет», – рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Площадь храмового комплекса составит почти 1450 квадратных метров. В настоящее время на участке расположен склад церковной утвари.