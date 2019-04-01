РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Ямочный ремонт порядка 380 квадратных метров дорог выполнили в городском округе Люберцы на минувшей неделе, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За неделю (с 25 по 31 марта – ред.) силами подрядных организаций выполнен ямочный ремонт общей площадью 380 квадратных метров. В первую очередь ремонт осуществлялся на дорогах с высокой интенсивностью движения», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в проведении данного вида работ задействовали семь бригад, в составе которых работают 32 человека.

По словам Ружицкого, служба инспекции дорог совместно с управлением дорожного хозяйства администрации городского округа ежедневно проводит проверку по выявлению новых ям и качеству выполненного ямочного ремонта.