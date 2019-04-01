РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 апр. Глава Люберец Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании поблагодарил неравнодушных жителей городского округа и сотрудников администрации за участие в субботнике, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Субботник прошел 30 марта. В нем приняли участие порядка 9,8 тысяч человек.

«У нас 30 марта начался месячник по благоустройству. Дали приличный старт. Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей, а также сотрудников администрации и подрядных организаций за участие в субботнике», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в ходе субботника вывезли 680 кубометров мусора.

«Шестого апреля приглашаю принять участие в очередном субботнике», – отметил Ружицкий.