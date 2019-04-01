РИАМО – 1 апр. На Третьем транспортном кольце в Москве произошло ДТП с участием грузовика, в результате чего движение по дороге оказалось частично ограничено, сообщает в понедельник «Интерфакс».

Авария произошла в районе Рижской эстакады. Столкнулись легковой и грузовой автомобили, фура при этом опрокинулась на бок и перекрыла движение по двум полосам из четырех.

«Пострадавших нет», – отметил сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.