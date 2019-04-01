РИАМО - 1 апр. Более 100 ярмарок выходного дня начнут работать в Москве 5 апреля, там можно будет купить свежие овощи, фрукты, рыбу, выпечку, молочную и мясную продукцию, а также другие фермерские товары, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ярмарки будут открыты три дня в неделю. Их можно будет посетить каждую пятницу, субботу и воскресенье с 08:00 до 20:00.

«Первая торговая сессия ярмарок выходного дня пройдет в Москве с 5 апреля по 30 июня. Торговые ряды будут работать также летом и осенью, до наступления холодов. Больше всего ярмарок выходного дня откроют на востоке Москвы (15 площадок), а также в ЮАО и СВАО (по 14 площадок в каждом округе). Самая большая ярмарка заработает в районе Строгино на северо-западе Москвы. Она будет включать 90 торговых мест», – сообщил сотрудник пресс-службы городского департамента торговли и услуг.

Вся продукция перед реализацией проходит необходимый контроль. Фермерские товары проверяют на соответствие нормам качества и безопасности.

Заявочная кампания для участия в ярмарках выходного проходила с 18 до 22 марта. Заявки могли подать владельцы фермерских и личных хозяйств, которые занимаются садоводством, огородничеством или животноводством, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Всего за время кампании подано более 10 тысяч заявок. Было отобрано около 2,5 тысячи участников, которые представят свою продукцию на ярмарках выходного дня.

В столице активно развивается ярмарочная торговля. Для этих целей устанавливают павильоны, которые работают весь год. Первая круглогодичная ярмарка была открыта полтора года назад на Семеновской площади (ВАО). Недавно заработала вторая ярмарка в районе Кузьминки (ЮВАО). Ее помещения оформлены во французском стиле и украшены уличными часами. Там можно купить фрукты и овощи, кондитерские изделия, соленья, сухофрукты, рыбную и мясо-молочную продукцию.

До конца года число круглогодичных ярмарок увеличат. Районные площадки для них могут выбрать пользователи проекта «Активный гражданин». Ярмарки могут появиться в семи районах столицы – Бутырском, Бескудниковском, Орехово-Борисове Северном, Отрадном, Перове, Филях-Давыдкове и Южном Медведкове.