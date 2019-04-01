РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. С начала года в службу-112 городского округа Люберцы поступило свыше 104 тысяч обращений, на прошедшей неделе служба работала в штатном режиме, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«Среднее количество поступивших вызовов в сутки составило 1 170. Заявители в среднем ждали на линии около 3 секунд. Время реагирования экстренных служб составило 9 минут. Нагрузка на оператора в сутки – 195 вызовов. Жалоб на работу службы-112 и экстренных служб не поступало», – сказал Богданов.

Также на совещании подвели основные итоги марта.

«По поручению правительства Московской области были проведены работы по интеграции системы 112 и информационной системы единой диспетчерской службы ЖКХ горокруга Люберцы. С сентября 2018 года по март 2019 работа осуществлялась в тестовом режиме, с 1 апреля приступает к эксплуатации на постоянной информационной системе», – заключил Богданов.