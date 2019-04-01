РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 апр. На минувшей неделе в рамках содержания улично-дорожной сети задействовали 180 человек и 75 единиц спецтехники, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Содержание улично-дорожной сети осуществляли 180 сотрудников подрядных организаций, было задействовано 75 единиц спецтехники. Производилась механизированная мойка металлобрусовых ограждений, уборка подземных переходов, тротуаров, газонов, площадей», – сказал Ружицкий.

Также сотрудники подрядных организаций убрали смет с прибордюрной части дорог, всего за неделю вывезли порядка 175 кубометров смета.

Ружицкий добавил, что на минувшей неделе отмыли дорожные знаки в горокруге. Кроме того, на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах по обращениям жителей установили дорожные знаки приоритета движения.