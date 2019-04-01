РИАМО - 1 апр. С приходом настоящего весеннего тепла снежный покров на территории Москвы и Подмосковья почти полностью исчез, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отметили синоптики, в прошедшие выходные дни на запад европейской территории России пришло потепление, температура повышалась до 17 градусов. В Московском регионе 31 марта стало самым теплым днем с начала весны.

«На станции «ВДНХ» температура повысилась до 14,7 градуса. В центре города, на Балчуге, было ровно плюс 15 градусов. А на западе столицы отмечена температура плюс 16 градусов», – говорится в сообщении.

При такой температуре и солнечной погоде, которая простояла накануне большую часть светового дня, верхний слой почвы на станции «ТСХА» прогрелся до 12 градусов, хотя в ночь на понедельник остыл до 1,5 градусов.

«Снега в столице на метеостанциях уже нет вовсе. Только в Тушине он задержался, там его до 3 сантиметров. Местами по области есть еще немного снега, 1–4 сантиметра. В Черустях снега осталось 8 сантиметров», – добавляется в материале.