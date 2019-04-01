РИАМО – 1 апр. Более 2,2 тысячи человек пролечились в региональных сосудистых центрах Подмосковья, в настоящее время в регионе функционируют 12 таких оздоровительных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С начала 2019 года в региональных сосудистых центрах Московской области прошли лечение свыше 2,2 тысячи человек. Еще порядка 550 пролечились в первичных сосудистых отделениях», – отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.



По его словам, на данный момент в Подмосковье функционируют 12 региональных сосудистых центров и 19 первичных сосудистых отделений на базе больниц, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями не только экстренно, но и планово.

«Болезни сердечно-сосудистой системы являются одной из основных причин смертности населения. Своевременное выявление заболеваний и грамотное лечение лежат в основе борьбы с недугом. Если прежде пациентам с кардиологическими болезнями назначали наблюдательную терапию и покой, то теперь активно применяется оперативное лечение – установка так называемых стентов для расширения сосудов. Это позволяет предотвратить возникновение инфарктов», – подчеркнул Матвеев.



Так, в 2018 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Подмосковье снизилась почти на 13%.