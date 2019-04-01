РИАМО – 1 апр. Правительство Москвы открывает новые необычные площадки для торжественной регистрации брака в лучших местах мегаполиса, первоначально выбрано 20 локаций, популярных среди москвичей, в дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов, сообщается на персональном сайте Сергея Собянина.

«Новые площадки откроются в субботу, 4 мая – накануне Красной горки, когда по традиции играют особенно много свадеб. В этот день в Москве впервые пройдет праздник «Красная горка», – отметил градоначальник.

По словам Собянина, 10 свадебных площадок будут особо украшены, а поздравят молодоженов известные артисты.

«Выбирая новые места для организации свадебных торжеств, мы стремились учесть самые разные вкусы москвичей и к тому же сделать так, чтобы площадки размещались в разных частях города», – пояснил мэр столицы.

Поклонники классики смогут зарегистрировать брак в исторических особняках с величественными колоннами и украшенными лепниной потолками – особняке Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке или особняке на Волхонке.

«Тем, кому ближе современная архитектура, мы предлагаем провести церемонию на Останкинской телебашне, в башнях «Меркурий» и «Федерация» – с незабываемым видом на Москву.

Для ценителей традиций и национального колорита в Храме Христа Спасителя пройдет свадьба в русских традициях.

«Поклонники футбола и здорового образа жизни могут выбрать стадионы «Открытие-Арена» и «Лужники», – подчеркнул Собянин.

К услугам тех, кто предпочитает от регистрации сразу переходить к застолью, будет несколько ресторанов разного формата – от уютных с семейными интерьерами до роскошных банкетных залов.

«Романтиков ждут Планетарий на Садово-Кудринской и Москвариум на ВДНХ, где 4 мая пройдут «космические» и «морские» регистрации», – добавил мэр Москвы.

Собянин уверен, что ценителям искусства наверняка понравится идея провести торжество среди шедевров живописи в галерее «Центр искусства. Москва», в театре «Школа современной пьесы», под звуки любимых мелодий в Доме музыки или в Библиотеке искусств имени Боголюбова.

«Посмотреть все варианты и выбрать самый интересный для вашей будущей семьи можно здесь. Регистрацию брака на новых площадках будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость регистрации будет стандартной – 350 рублей», – подчеркнул градоначальник.

Подать заявление о регистрации брака на новых площадках можно уже сейчас, лично обратившись в отдел ЗАГС или в электронном виде через портал mos.ru.

«Поскольку новые площадки располагаются в действующих учреждениях культуры, на стадионах и в других общественных местах, то регистрация брака будет проводиться в свободное от намеченных мероприятий время», – уточнил Собянин.

Мэр столицы пожелал будущим молодоженам, чтобы их свадьба стала прологом к большому счастью на долгие годы.

«А мы приложим все усилия, чтобы церемония регистрации брака стала яркой и незабываемой для вас, ваших родных и друзей», – резюмировал он.