РИАМО - 1 апр. Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало видео с места обрушения строительных лесов на Садово-Спасской улице в центре Москвы, инцидент произошел поздно вечером 31 марта.

Леса были установлены на здании Минсельхоза России для проведения косметического ремонта фасада. Площадь обрушения составила около 300 квадратных метров.

На видео видно, что на место происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов, территория обрушения огорожена. Под грудой строительных конструкций можно различить припаркованные машины.

По данным ФАН, под завалами оказались порядка 5-6 автомобилей, в момент происшествия они были пустыми. В результате обрушения, по предварительной информации, пострадавших нет.

В настоящее время оперативные службы выясняют причины произошедшего.

Обрушение строительных лесов с здания Минсельхоза в Москве. ВИДЕО>>