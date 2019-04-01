РИАМО - 1 апр. Полицейские расследуют кражу, произошедшую на улице Нелидовская в Москве, неизвестная похитила три женские сумки и ювелирные изделия, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Накануне в 16:50 в полицию по телефону от гражданки 1979 года рождения, работающей менеджером, фактически проживающей по адресу: улица Нелидовская, 20-2, поступило сообщение о краже из ее квартиры.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в период с 23:00 29 марта до 12:00 31 марта неизвестная, находясь в квартире, путем свободного доступа совершила кражу принадлежащих потерпевшей трех женских сумок и ювелирных изделий, скрылась», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.

Следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).