РИАМО - 1 апр. По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, каждой семье в Подмосковье должен быть доступен детский отдых, в связи с чем необходимо рассмотреть возможность расширения перечня лиц, имеющих право на предоставление льготных путевок.

«Детский отдых в Подмосковье должен стать доступен для каждой семьи, независимо от ее материального положения, состава, уровня детского здоровья. Сетью оздоровительных лагерей должны быть охвачены большинство подмосковных детей. В этой связи целесообразно рассмотреть возможность расширения перечня лиц, имеющих право на предоставление льготных путевок», – сообщила Мишонова в докладе о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье в 2018 году, опубликованном в газете «Подмосковье сегодня».

При этом всегда в зоне пристального внимания уполномоченного особенные дети. К сожалению, еще не так много подмосковных лагерей и санаториев готовы принимать особенных детей. При этом уполномоченный положительно отмечает, что принципиально меняются подходы к подбору организаций для их отдыха и оздоровления, и в этом году жалоб на отсутствие доступной среды уже значительно меньше, чем в предыдущие годы.