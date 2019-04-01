РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 апр. Полицейские в Люберцах задержали москвича за попытку сбыта наркотиков, ему грозит до 20 лет тюрьмы, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Оперуполномоченные отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД России «Люберецкое» совместно с коллегами из 2 отдела полиции задержали у одного из домов на улице 65 лет Победы в Люберцах 30-летнего москвича, который пытался продать покупателю плитку с веществом растительного происхождения.

«В ходе личного досмотра у мужчины изъяли вещество растительного происхождения в виде плитки. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем, общим весом более 99 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый находится под стражей.