РИАМО - 1 апр. Депутаты Московской городской думы в срок сдали все необходимые сведения о доходах и расходах за 2018 год, сообщил в ходе заседания председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Мосгордумы, Владимир Платонов.

«Все депутаты Московской городской думы исполнили требования федерального закона и указа президента и своевременно до 1 апреля предоставили все необходимые документы (сведения о доходах и расходах – ред.)», – сказал Платонов.

Он добавил, что сведения о доходах и расходах будут опубликованы на официальном сайте Мосгордумы в течение 14 рабочих дней.