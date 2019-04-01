РИАМО – 1 апр. Неизвестный ограбил дом пенсионера в новой Москве, у потерпевшего пропали ювелирные изделия и крупная сумма денег, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

31 марта в 13:20 в полицию от пенсионера 1956 года рождения поступило сообщение о краже из его дома по адресу: Москва, поселение Краснопахорское, поселок МинЗаг, улица Стародачная.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в точно неустановленное время, в период с февраля до 11:00 30 марта неизвестный из дома по указанному адресу путем свободного доступа совершил кражу принадлежащих потерпевшему ювелирных изделий: 36 тысяч долларов США и 100 тысяч рублей. Затем он скрылся», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.

Начальником следственного отдела МО МВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).