РИАМО - 1 апр. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин в интервью РИАМО рассказал, какие суммы и по каким направлениям направят подмосковным аграриям в качестве государственной поддержки в этом году.

«Начиная с середины апреля планируем довести до аграриев более 1 миллиарда рублей из 6 миллиардов. В этом году планируем направить порядка 510 миллионов рублей на погектарную поддержку, что на 160 миллионов больше, чем в прошлом году», - сказал Разин.

По его словам, на поддержку племенного животноводства и элитного семеноводства направляется более 950 миллионов рублей.

«Кроме этого, привлечено около 1 миллиарда рублей краткосрочных кредитов в рамках программы льготного кредитования. Еще примерно полмиллиарда рублей коммерческих кредитов для аграриев будет просубсидировано из бюджета Московской области. Мы возмещаем 100% ключевой ставки Банка России. Итого, порядка 2,5 миллиардов рублей будет направлено на проведение весенней посевной», - добавил министр.

Разин также отметил, что в Подмосковье подготовили проект по предоставлению субсидий фермерам на высокопродуктивные корма. На эти цели будет дополнительно выделено из областного бюджета 100 миллионов рублей.

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