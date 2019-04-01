РИАМО – 1 апр. В центре Москвы произошло обрушение строительных лесов с фасада здания федерального министерства сельского хозяйства, которое находится на реконструкции, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел поздно вечером в минувшее воскресенье, 31 марта.

«Строительные леса у здания Минсельхоза на Садовой-Спасской, дом 11/1 обрушились на площади 300 квадратных метров», – заявил источник в экстренных службах.

Он отметил, что строительные конструкции примяли два автомобиля. О пострадавших не сообщается.

Обрушение строительных лесов с здания Минсельхоза в Москве. ВИДЕО>>