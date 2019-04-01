РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 апр. В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Люберец поступило около 8,2 тысячи обращений за минувшую неделю, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 поступило 8 190 обращений, из них 497 на горячую линию администрации», – сказал Богданов.

Он добавил, что 13 обращений поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 5 – экологии, 4 – благоустройство территории, 3 – содержание дорог и тротуаров, 1 – уличное освещение.