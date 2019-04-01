РИАМО - 1 апр. Программу пищевого мониторинга запустят в Подмосковье для более тщательного ветеринарного контроля за качеством производимых продуктов, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В этом году мы запускаем отдельную расширенную программу пищевого мониторинга в рамках деятельности ветеринарной службы. Будем следить за качеством продукции, которая производится в регионе, с точки зрения ее соответствия ветеринарным требованиям. Это обязательное требование при экспорте продуктов на внешние рынки. Ветеринарная служба будет забирать пробы и исследовать их лабораторным способом. У нас есть для этого возможности - лаборатории, которые имеют соответствующую аккредитацию», - сказал Разин.

По словам министра, в перспективе сеть ветеринарных лабораторий в регионе будет расширяться.

«Например, уже в следующем году появится отдельная молочная лаборатория на территории сырного кластера в Дмитровском округе, а в перспективе хотим создать общеобластной лабораторный центр в Домодедове, который будет решать более масштабные задачи», - добавил Разин.

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