РИАМО – 1 апр. За два дня более 100 семей выбрали жилье по программе реновации в столичном районе Котловка, всего на юго-западе города переселяются 785 семей из 11 домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«В районе Котловка Юго-Западного административного округа 30 марта стартовало переселение по программе реновации. За два дня больше 100 семей двух пятиэтажных домов, вошедших в программу, дали согласие на переезд в новостройки», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Первыми в районе Котловка начали переселяться жильцы двух пятиэтажек по адресам: улица Дмитрия Ульянова, дом 47, корпус 2 и улица Дмитрия Ульянова, дом 49, корпус 2, которые переезжают в новостройки на Севастопольском проспекте, дом 22 и улица Дмитрия Ульянова, дом 45.

«Специалисты департамента городского имущества 29 марта вручили жильцам 141 письмо с предложениями новых квартир. А 30 марта начал свою работу Центр информирования по переселению жителей, расположенный на первом этаже дома-новостройки по адресу: улица Дмитрия Ульянова, дом 45», – уточняется в материале.

За два дня 115 семей из двух пятиэтажек в районе Котловка посмотрели квартиры в новых домах по адресам: Севастопольский проспект, дом 22 и улица Дмитрия Ульянова, дом 45.

«В Центре информирования специалисты департамента городского имущества получили полный пакет документов от 23 семей для дальнейшего оформления договоров», – подчеркнул Гаман.

Обе новостройки, в которые переезжают жители района Котловка, полностью отвечают утвержденным стандартам программы реновации.

Гаман напомнил, что всего на юго-западе Москвы переселяются 785 семей из 11 домов в районах Академический, Коньково, Котловка и Южное Бутово.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.