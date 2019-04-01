РИАМО - 1 апр. В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов с 2015 года в Москве обновили внешний облик и инженерную начинку 6 тысяч многоэтажек, в этом году программа затронет еще 2 тысячи зданий, пишет в понедельник газета «Известия».

«Новая система капитального ремонта, при которой собственники квартир сами формируют фонд для проведения будущих работ, стартовала в столице в 2015 году. На данный момент капремонт охватил почти каждый пятый многоквартирный дом из включенных в перечень. Программа рассчитана на 30 лет — до 2044 года», - отмечается в статье.

Всего в Москве предстоит отремонтировать 27,9 тысячи домов площадью 248,8 миллиона квадратных метров. В программу входит ремонт 355 тысяч систем и элементов зданий, а также замена 112 тысяч лифтов. По итогам 2018 года доля проведенного в столице капремонта составила около 20% от общего объема работ по всей стране.

В Москве взнос на капремонт составляет 18 рублей 19 копеек за «квадрат» общей площади помещения в месяц, собираемость взносов по столице достигает 92%. Средства идут на ремонт инженерных систем (канализации, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения), крыши, фасада, фундамента, замену лифтов, которые предусмотрены Жилищным кодексом. В то же время есть дополнительные опции: ремонт системы дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов и окон в подъездах.

С 2018 года в перечень работ по московской программе включен ремонт подъездов. Для этого разработан стандарт по их обновлению. Москвичи смогут сами определить будущий облик своего подъезда: выбрать цвет плитки и стен в подъездах. Кроме того, в местах общего пользования заменят двери, старые окна, спрячут свисающие провода.

Собственников столичных квартир активно привлекают к приемке работ по капремонту, отметила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта Анна Мамонова.

«Есть также специально разработанная форма журналов. Жители, в домах которых проходит капремонт, могут написать свои пожелания и замечания, а подрядчики достаточно оперативно на них реагируют», — сказала эксперт.

Кроме того, в Москве программа включает замену в квартирах старых батарей на современные биметаллические радиаторы. Новое оборудование отличается не только эстетичным внешним видом, но и характеризуется высокой теплоотдачей.

В этом году в столице планируется провести капремонт почти в 2 тысячах домов общей площадью около 9 миллионов квадратных метров и заменить 1820 лифтов. Перечень всех работ и сроки их проведения можно проверить на портале мэра Москвы mos.ru.