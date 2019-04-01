РИАМО - 1 апр. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит вопрос выделения операторам связи диапазона для испытаний 5G в столице и других городах-миллионниках страны, сообщает газета «Коммерсант».

«Операторы связи предложили Государственной комиссии по радиочастотам выделить ресурс в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для тестирования 5G в городах-миллионниках», – говорится в статье.

Если будет решено выделить операторам диапазон, «Ростелеком», «Мегафон» и еще ряд операторов смогут проверить работу сетей 5G в зоне городской застройки. Ресурс, занятый спутниковыми системами Минобороны РФ, возможно, тоже потребуется для развития проекта.

«Ростелеком» готов продолжать расширять тестирование 5G в рамках совместного предприятия с «Мегафоном». Компании в 2018 году создали опытные зоны в «Сколкове», Иннополисе, Эрмитаже. Но, как сообщили в «Ростелекоме», эти зоны были слишком компактными.

«На новом этапе нужно расширить территорию тестирования, чтобы проверить работу сетей в условиях реальной городской застройки и их взаимодействие с другими радиоэлектронными средствами», – уточнили в компании «Ростелеком».

Как сообщил представитель «Мегафона», предложения по поиску частот 5G были разработаны в 19 крупнейших городах. При этом именно столица может стать для операторов наиболее удобной площадкой для тестирования, так как здесь у них уже есть частоты 3,4–3,8 ГГц.

Также частоты могут быть выделены «Эр-Телекому» и еще нескольким операторам, некоторые из которых используют этот ресурс для мобильного интернета по технологии WiMax. Спутниковые системы ФГУП «Космическая связь», «Газпрома космических систем», а также Минобороны РФ работают в этом же диапазоне.

Ранее Минобороны жаловались на помехи от устройств в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Решить проблему сможет перевод спутниковых систем из этого диапазона в другие, в частности, путем конверсии. При этом в министерстве готовы торговаться за оплату конверсии, чтобы перевести работающие у них технические средства в другие диапазоны. Расчистку радиочастотного спектра для 5G оценили ранее в десятки миллиардов рублей.

Как уточнили эксперты, военные и спецслужбы трепетно относятся к сохранению своих частот, объясняя это «соображениями национальной безопасности».