РИАМО - 1 апр. В Подмосковье планируют поддерживать молочное овцеводство и производство баранины, чтобы обеспечить регион качественными фермерскими продуктами, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы вводим отдельную меру поддержки на племенное стадо мелкого рогатого скота, в частности, для производителей баранины и молочного овцеводства. Планируем выделить на это порядка 30 миллионов рублей. В регион много баранины завозится из других регионов, и зачастую это мясо не соответствует ветеринарным требованиям. Нам важно решить эту проблему, чтобы на нашем рынке было только качественное мясо», - сказал Разин.

Хозяйств, которые разводят овец, в Подмосковье немного. Однако если раньше это были в основном небольшие фермы, то сейчас стали появляться крупные производители, которые держат по несколько тысяч голов.

«Поэтому в этом году для них предусматриваем соответствующую поддержку и ожидаем двукратный рост производительности в течение ближайших трех лет - с 500 до 1 тысячи тонн», - уточнил министр.

Ранее Разин сообщил, что в Подмосковье разработают меры поддержки для предприятий, разводящих крупный рогатый скот, в виде возмещения части затрат на приобретение кормов. Предполагается, что фермеры получат субсидии, которые покроют около 20% от стоимости высококачественных кормов для животных. Данная мера начнет действовать в этом году.

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